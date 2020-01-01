إيتو يوضح تصريحه بشأن كريستيانو رونالدو ويؤكد: ميسي الأفضل

إيتو يوضح..

يثق صامويل إيتو، مهاجم إنتر السابق، في قدرة النيراتزوري على تحقيق لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ويشهد السيري آ هذا الموسم، صراعاً ثلاثياً بين لاتسيو ويوفنتوس وإنتر، على المقاعد الثلاثة الأولى.

وقال إيتو في تصريحات خاصة لشبكة سكاي سبورت: "إنتر سيحقق الدوري، أنا سعيد لأن بعد فترات صعبة مازال إنتر يحظى بالاحترام الذي يستحقه"

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وعن فترة إيتو مع المدرب جوزيه مورينيو في إنتر قال: "ما حققنا كان شيئاً فريداً ومن الصعب تكراره، حتى الآن أنا على اتصال مع بعض أعضاء هذا الفريق العظيم".

وكشف المهاجم الكاميروني السابق، إنه كان يرغب في العودة إلى إنتر خلال عام 2015، وقال: "قبل انضمامي إلى سامبدوريا، سألت عن إمكانية العودة لإنتر ولكني عرفت أن الأمر سيكون صعباً، فقررت التوقيع لسامبدوريا، الأمر لم يزعجني".

وتحدث صاحب الـ 38 عاماً، عن يوفنتوس وقال: "ساري الذي رأيته يدرب إمبولي يختلف تماماً عن المدرب الذي شاهدته في يوفنتوس وتشيلسي".

وواصل: "إمبولي كان يلعب بشخصية كبيرة وأسلوب لعب، اليوم أرى يوفنتوس ومعهم رونالدو أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، وديبالا، ولكني أريد أن أرى المدرب الذي كان يدرب إمبولي من جديد".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "بالأمس كنت أشاهد يوفنتوس، وأشعر أن هناك شيئاً مفقوداً".

جدير بالذكر أن يوفنتوس يتصدر ترتيب السيري آ برصيد 60 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، بينما إنتر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة.

إيتو يوضح تصريحه بشأن كريستيانو رونالدو ويؤكد: ميسي الأفضل

نفى صامويل إيتو، مهاجم برشلونة وإنتر ميلان السابق، تصريحه باعتبار كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الأفضل في العالم.

إيتو أبدى تعجبه من سوء مستوى يوفنتوس رغم امتلاكه كريستيانو رونالدو الذي يعد أحد أفضل اللاعبين في العالم.

بعض الصحف ومنها "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلت التصريح على لسان إيتو، بأنه يقول: "كريستيانو الأفضل في العالم".

إيتو، خرج وأوضح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مغردًا: "قُلت إنه (رونالدو) واحدًا من الأفضل.. الأفضل هو ميسي".