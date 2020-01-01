إيتو يسلم جوائز حفل جوائز الاتحاد الأفريقي في مصر

الأسطورة الكاميرونية مقدماً الحفل الأسبوع القادم

حصل صامويل إيتو، لاعب منتخب الكاميرون السابق، على شرف تقديم حفل وجوائز الاتحاد الأفريقي، خلال الأسبوع القادم.

وتستضيف مدينة الغردقة المصرية، يوم الثلاثاء 7 يناير القادم الحفل السنوي للاتحاد الأفريقي، للإعلان عن الأفضل داخل القارة.

وسيشمل الحفل، الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في القارة، والتي يتنافس عليها الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني من ليفربول، ورياض محرز من مانشستر سيتي.

وحقق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب أفريقي خلال آخر عامين، بينما حقق محرز الجائزة في 2016، ولم يحقق السنغالي حتى الآن.

جول 25 | رياض محرز.. عام التتويج الإفريقي ودور مؤثر بمانشستر سيتي

ومن المنتظر أن يشهد الحفل أيضاً، جائزة أفضل لاعب داخل القارة، وأفضل لاعب شاب، وأفضل مدرب للرجال، وأفضل مدرب للسيدات، وفريق العام للرجال، وفريق العام للسيدات.

جدير بالذكر أن هذا الحفل، هو الأول التي تستضيفه مصر منذ عام 2010.