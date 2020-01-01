إنييستا يتعاطف مع تشافي بعد رفضه تدريب برشلونة

ويكشف عن رأيه في عودة نيمار إلى برشلونة مرة أخرى

أظهر الرسام أندريس إنييستا، تعاطفه مع زميل الأمس غير البعيد تشافي هيرنانديز، بعدما تمنع على إدارة برشلونة، لخلافة إرنستو فالفيردي على رأس القيادة الفنية للفريق.

وكانت أغلب التوقعات تصب في مصلحة المايسترو ليتولى تدريب البلو جرانا في مرحلة ما بعد المدرب الباسكي، إلا أنه اعتذر عن قبول المهمة، ليس فقط لالتزامه بعقده مع ناديه الحالي السد، بل لشعوره بأن الوقت ليس مناسبًا لتدريب ناديه السابق، كونه ما زال في بداية مسيرته التدريبية.

وسُئل إنييستا عن رأيه في قرار زميله السابق وما دار بينهما، فأجاب قائلاً "نتحدث كثيرًا في الأيام الأخيرة، وأود القول إن القرار لم يكن سهلاً على الإطلاق ليقول نعم أو لا، الكل يعرف وضعه الحالي، لكن سينتهي به المطاف في برشلونة".

وعن رؤيته لمستقبله وإمكانية العودة إلى بيته القديم بعد انتهاء عقده مع ناديه الياباني الحالي، قال "أود العودة في المستقبل، لكن أريد العودة وأنا مؤهل لذلك، ليس بسبب تاريخي".

وتابع "أشعر دائمًا أن برشلونة هو بيتي وقد أعطاني الكثير، لدرجة أنني أمني النفس بالعودة مرة أخرى للمساهمة بشيء ما".

وبخصوص علاقته بالرئيس جوزيف ماريا باروتوميو، قال "جيدة جدًا، صحيح لم نتحدث منذ فترة طويلة، لكنه قابلني الصيف الماضي في اليابان، وكان الأمر رائعًا".

في الوقت ذاته، أشار إلى أنه يتحدث مع نيمار من حين لآخر، وذلك لتعلق ابنه الصغير بالساحر البرازيلي، حيث كان يرغب في الحصول على قميص زميل والده السابق، وأيضًا للاطمئنان على لاعب باريس سان جيرمان، بحكم الصداقة القوية بينهما.

وعن رأيه في فكرة عودة نيمار، قال بوضوح "نتحدث عن واحد من أفضل لاعبي العالم، وبالطبع سيكون جزءًا مهمًا، لكن قبل شيء عليك أن ترى ما إذا كان التوقيع معه ضروريًا ومناسبًا للنادي أم لا".

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من جانب آخر، كشف عما شاهده بعينيه في آخر حصة تدريبية لفالفيردي قبل ساعات من إعلان خبر طرده، قائلاً "لم يكن أفضل يوم، وبوجه عام لم يكن يومًا مريحًا لأحد في النادي".

كما تحدث عن المدرب الجديد كيكي سيتين، قائلاً "مدرب كبير وأعتقد أنه يستطيع القيام بدوره بشكل جيد جدًا".