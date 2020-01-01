إنييستا: ميسي كبش فداء فشل منتخب الأرجنتين

يُحلل ميسي مع المنتخب والنادي..

يعتقد أندرياس إنييستا، أسطورة برشلونة، أن ناديه كان يتعين عليه الفوز بألقاب أكثر لدوري أبطال أوروبا في ظل وجود ليونيل ميسي وكوكبة من أبرز اللاعبين حول العالم.

ميسي يُعد من أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، حيث حقق 6 ألقاب للكرة الذهبية كما حقق دوري الأبطال في 4 مناسبات ولكنه لم يستطع قيادة بلاده الأرجنتين إلى أي بطولة حتى الآن.

إنييستا يؤمن بأن زميله السابق هو أحد أفضل اللاعبين رغم فشله على الصعيد الدولي مع التانجو معتبرًا أن تفاصيل صغيرة هي من حرمته من تحقيق الألقاب بقميص منتخب الفضة.

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الدولي الإسباني قال في تصريحات للصحافة "يفاجئني أن الأرجنتين لديها لاعبون رائعون، فريق يضم لاعبين من طراز رفيع إلى جانب اللاعب رقم واحد حول العالم من وجهة نظري".

كما أضاف "لم ينجحوا، لكن ما حدث ضد ألمانيا في نهائي كأس العالم 2014 على سبيل المثال بسبب تفاصيل صغيرة، لحظات صغيرة تقلب التوازن لفريق أو آخر، إذا لعبوا مباراة أخرى فربما تتحول بشكل مختلف".

وتابع "أشعر أيضًا بأن برشلونة في مستواهم بسبب وجود ليو لفترة طويلة، فزنا بأربع بطولات لدوري الأبطال، ولكن بوجود الفريق الذي امتلكناه وقدرتنا على الاعتماد على ليو، كان ينبغي أن نفوز بعدد أكبر بالتأكيد".

"لكن هذه هي كرة القدم، نتنافس مع آخرين قد يكونوا جيدين للغاية والأهم هو تذوق اللحظة التي تتوج فيها بالألقاب."

وأتم متحدثًا عن الانتقاص من ميسي بسبب الأرجنتين "في النهاية عندما لا تأتي النتائج المتوقعة يحدث هذا النوع من المواقف بحثًا عن شخص يقع عليه اللوم، بالنسبة لي من الصعب أن أقول أن ليو لعب مباراة سيئة فذلك مستحيل عمليًا".

"ولكن مهلًا، هناك أوقات تسير فيها الأمور بصورة أفضل وأخرى تتحول إلى وضع أسوأ، أيضًا لا يمكنك مقارنة بيئة الأرجنتين ببرشلونة، نحن نعمل هنا كل يوم للعب بطريقة معينة، عكس المنتخبات."