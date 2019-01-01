إنييستا يودع توريس على طريقته

اللاعبان يتواجهان في اللقاء الأخير لتوريس في الملاعب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

وجه أندريس إنييستا، النجم الإسباني، رسالة خاصة إلى مواطنه فيرناندو توريس بعد قرار الأخير اعتزال اللعب نهائياً.

توريس اتخذ قراره بترك الملاعب هذا الشهر بعد مشوار حافل مع أتلتيكو مدريد، ليفربول، تشيلسي، ميلان، وحالياً ساجان توسو باليابان.

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وقال إنييستا عبر صفحات "إل موندو": "أمر غريب ولكن جميل، ها نحن على وشك لعب مباراتك الأخيرة كمحترف، ولكن في النصف الآخر من العالم".

وأضاف: "الحياة غريبة، جاءت بنا للنصف الآخر من العالم في اليابان لنودع بعضنا، بدأنا المشوار معاً قبل 20 عاماً، كنا أطفالاً، ستظل كذلك ولن نفترق".

وواصل نجم برشلونة السابق: "امتلكنا أحلاماً كبير، لا زلت أتذكر هدفك في أمم أوروبا للشباب في إنجلترا وكيف أهديته لي، أتذكر عندما قلت لي سنفوز يوماً ما بكأس العالم".

وختم: "بدأنا بعيداً عن أضواء الكاميرات وها نحن تشاركنا مئات التجارب معاً وفزنا بكأس العالم، كانت رحلة رائعة، ذهبنا في كل مكان بالعالم".

واختتم: "اليوم تختتم المشوار أمامي وأمام فيا، ولكن ستعود لأحبائك في إسبانيا، ولكن الكرة ستفتقدك وستكون حزينة لفراقك، استمتع بحياتك، سنفتقدك حتى قبل أن تغادر".

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وستكون مباراة توريس الأخيرة في الملاعب أمام فيسل كوبي الذي ينشط ضمن صفوفه الثنائي إنييستا وديفيد فيا.