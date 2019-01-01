بودولسكي يتجه للعب السومو في اليابان

بطل العالم يجد نفسه في لعبة جديدة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف لوكاس بودولسكي، النجم الألماني ولاعب فيسل كوبي الياباني، عن تلقيه دعوة للمشاركة بلعبة السومو الشهيرة بالبلاد.

وأثار بودولسكي التساؤلات بعد احتفاله بهدفه الأسبوع الماضي أمام شيميزو بالدوري الياباني بعمل حركة شهيرة من لعبة المصارعة اليابانية.

وقال بودولسكي في تصريحات نقلتها "لاجازيتا": "عند وصولي لليابان أعجبتني كثيراً لعبة السومو وأحببتها، أردت التدرب معهم".

هولندا × ألمانيا | عداوة كلاسيكية كروية تعود بقناع التجديد

ملعب توتنهام الجديد على أتم الاستعداد لاستضافة مباريات الفريق 😍



(📸: @SpursOfficial ) pic.twitter.com/W9er1pgVV1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 24, 2019

وباء ينتشر في معسكر بولندا وبيونتك ضمن المصابين

وأضاف: "ما يقومون بفعله ضرباً من الجنون، تعلمت منهم الكثير ولكن لا يوجد فرصة لمنافسة هؤلاء العمالقة".

وذكرت الصحيفة أن بودولسكي تلقى دعوة من هاكوشو شو، الملقب بميسي السومو، للتدرب معه بعد لقطة الاحتفال الشهيرة.

ويلعب نجم أرسنال وبايرن ميونخ السابق منذ موسمين في صفوف فيسل كوبي باليابان وانضم له الإسباني أندريس إنييستا مؤخراً.