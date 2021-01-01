إنهاء أسطورة وانقلاب السحر على الساحر .. هل يذيق الشباب الهلال من نفس الكأس؟

هل ينجح الشباب في تحقيق ما حققه الهلال الموسم الماضي؟

خسر نادي الهلال، صدارة ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما نجح في إنهاء الدور الأول متصدرًا للترتيب، ويحصل على اللقب الشرفي كبطل للشتاء، ولكن كان لنادي الشباب رأي آخر مع بداية الدور الثاني.

ومع بداية الدور الثاني، بدأت لعبة الكراسي الموسيقية، ببطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بعدما نجح الشباب في انتزاع صدارة الترتيب من الهلال، وسط منافسة من الأهلي هو الآخر.

ما يحدث هذا الموسم يذكرنا بما حدث الموسم الماضي، بعدما نجح أنهى النصر في إنهاء الدور الأول متصدرًا لترتيب الدوري، ولكن نجح الهلال في انتزاع الصدارة مع بداية الدور الثاني.

خلال الموسم الماضي، استطاع نادي النصر، أن ينهي الدور الأول متصدرًا برصيد 33 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الهلال صاحب المركز الثاني.

واستغل نادي الهلال أول تعثر للنصر مع بداية الدور الثاني، ونجح في السيطرة على صدارة الترتيب، ومن ثم لم يتنازل عنها حتى نهاية الموسم، ليتوج باللقب في النهاية.

نادي الهلال نجح في القضاء على أسطورة أن بطل الشتاء، الذي دائمًا ما يكون بطل الدوري في النهاية خلال العام الماضي، ليغير الزعيم هذا المفهوم لدى الجميع.

وخلال الموسم الحالي، نجح الهلال في إنهاء الدور الأول متصدرًا برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الشباب والأهلي صاحبي المركزين الثاني والثالث.

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وبعد تأجيل أول مباراة للهلال في الدور الثاني، بسبب انشغاله بمواجهة النصر في كأس السوبر السعودي، نجح الشباب في السيطرة على القمة بشكل مؤقت، ولكن الأمر لم يصبح مؤقتًا.

وبعد عودة الهلال إلى الدوري، خسر بالجولة 17 على يد أبها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفاز الشباب على الرائد بأربعة أهداف مقابل هدف، لينفرد الليث الأبيض بصدارة الدوري.

السيناريو الذي حدث هذا الموسم، مشابه تمامًا لما حدث الموسم الماضي، حينما نجح الهلال "الساحر"، في السيطرة على القمة مع بداية الدور الثاني، ومن ثم حافظ عليها وتوج باللقب، فهل ينقلب السحر على الساحر هذا الموسم، وينجح الشباب في تكرار ما حققه الزعيم الموسم الماضي؟