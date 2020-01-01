إنفانتينو يُعلن إصابته بفيروس كورونا

ضحية جديدة..

انضم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى قائمة الرياضيين المصابين بفيروس كورونا وفقًا للإعلان الأخير من فيفا.

عدد كبير من الرياضين أصيبوا بكورونا على رأسهم كريستيانو رونالدو ونيمار وآخرهم رونالدينيو، والآن بات معهم المسؤول الأول عن الساحرة المستديرة.

بيان الفيفا الذي أُعلِن فيه عن إصابة إنفانتينو تضمن أنه يُعاني من بعض الأعراض الخفيفة، وأنه الآن يخضع إلى العزل لمدة عشرة أيام على الأقل.

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كما جاء فيه "تلقى رئيس الفيفا جياني إنفانتينو تأكيدًا اليوم بأنه أُثبت إصابته بفيروس كورونا. يُعاني الرئيس من أعراض خفيفة ووضع نفسه في عزلة على الفور".

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وتابع "تم إبلاغ جميع الأشخاص الذين تواصلوا مع رئيس فيفا في الأيام الأخيرة وطُلب منهم اتخاذ الإجراءات المناسبة. فيفا يتمنى بإخلاص الشفاء العاجل لإنفانتينو".

فيروس كورونا عاد للانتشار مرة أخرى في الشهر الأخير بصورة كبيرة، وأصبح يهدد استمرار كرة القدم كما سبق وأن أشارت وزارة الصحة الإيطالية.

جهود فيفا كانت ضخمة لإعادة الكرة في الأشهر الماضية، ولا يُعرف إذا ما كانت ستستمر هذه الجهود أم ستخضع لانتشار كورونا القوي وتعود إلى حالة التوقف.