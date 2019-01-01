إنفانتينو يشارك في مباراة استعراضية مع نجوم المغرب
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
خاض جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الأربعاء، في مباراة استعراضية بمدينة مراكش المغربية، مع عدد من نجوم أسود الأطلس القدامى.
الملعب الكبير بمراكش احتضن المباراة، التي شارك بها عديد الشخصيات العامة والرياضية، على هامش مؤتمر فيفا لتطوير كرة القدم.
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وشارك في اللقاء عدد من نجوم المغرب السابقين كعزيز بودربالة ومصطفى حجي ونور الدين النيبت وصلاح الدين بصير وأحمد بهجة، وآخرون.
وتستضيف المغرب مؤتمر الاتحاد الدولي، الذي بدأ أول أمس الثلاثاء ومن المقرر أن ينتهي اليوم الخميس.
على هامش أشغال مؤتمر الفيفا لتطوير بمراكش، احتضن الملعب الكبير الأربعاء مباراة استعراضية شارك جياني إنفانتينو، رئيس الإتحاد الدولي و اللاعبون الدوليون المغاربة السابقين عزيز بودربالة ومصطفى حجي ونور الدين النيبت وصلاح الدين بصير وأحمد البهجة، و الكرواتي بوبان و أسماء أخرى pic.twitter.com/9sIHIAWaxs — Arryadia TV officiel (@arryadiatv) ١٦ يناير ٢٠١٩