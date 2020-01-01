إنفانتينو: من لم يزر مصر فليزرها

إنفانتينو يشيد بمصر والتنظيم ويؤكد أن المنافسة على الجائزة شرسة

أثنى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو على مصر والأجواء فيها مؤكدًا أن زيارته لها تعد شيئًا استثنائيًا يتمنى أن يتكرر من جديد.

وتحدث جياني إنفانتينو لشبكة قنوات أون سبورتس حول حفل اختيار أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019 والمقام بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر المصرية.

وحول الحفل قال إنفانتينو إن الاختيار ما بين اللاعبين المرشحين سيكون صعبًا للغاية نظرًا للقيمة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعبون الثلاثة"

وأضاف: "من لم يزر مصر عليه أن يزورها، ومن زارها من قبل عليه أن يعود من جديد، البلد هنا رائعة والأجواء مثالية والتنظيم يليق بقيمة مصر حقًا"

وتابع: "أنا اتطلع لكي أرى كيف سيكون التنظيم والجوائز، الأجواء رائعة وحضور هذا الكم من النجوم والشخصيات الرياضية يجعل للحفل طابع خاص"

وحول توقعه لاسم الفائز قال إنفانتينو: "دعنا ننتظر ونرى ما ستسفر عنه الاحتفالية، أنا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وتواجدي في أي حفل يخص أفريقيا يكون مميزًا للغاية"

وأردف: "أفريقيا تصدر أفضل اللاعبين في العالم في كل عام وهذا شيء يجعلنا جميعًا مسرورين بتطور مستوى كرة القدم هناك وظهور أسماء عملاقة منها"

فيديو - بث مباشر: حفل أفضل لاعب في أفريقيا 2019.. لحظة بلحظة

يذكر أن جياني إنفانتينو قد تواجد في محافظة الجيزة بالأمس من أجل حضور مباراة أساطير أفريقيا ضد أساطير العالم والتي شارك فيها العديد من النجوم.