إنفانتينو مُتهم بسبب رحلة خاصة على نفقة الفيفا

تهم فساد جديدة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

يقول ستيفان كيلر إن تحقيقاته وجدت أن هناك "إشارات واضحة لسلوك مستهجن جنائياً" فيما يتعلق برحلة خاصة قام بها جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على نفقة الفيفا.

وقال ستيفان كيلر في بيان صحفي عبر موقعه على الإنترنت يقول إنه أحال القضية إلى مكتب المدعي الفيدرالي السويسري.

وتم إضافة ذلك الاتهام الجديد غير الخاضع لتحقيق رسمي حتى الآن إلى الإجراء القضائي الآخر والذي كان قد اتخذ بحق إنفانتينو في الثلاثين من يوليو الماضي.

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في ذلك الحين تم توجيه اتهام إلى رئيس الفيفا بإساءة استخدام الوظائف العامة وخرق الوظيفة الرسمية إلى جانب مساعدة المخالفين للقوانين والتحريض على أفعال غير قانونية.

ولذلك دعا المدعي العام السويسري الخاص إلى فتح تحقيق جنائي بشأن استخدام طائرة خاصة من قبل رئيس الفيفا جياني إنفانتينو في عام 2017.

وقال ستيفان كيلر إن تحقيقاته وجدت أن هناك "علامات واضحة على سلوك مستهجن جنائيا" فيما يتعلق بالرحلة الجوية من سورينام إلى جنيف.

وذكر بيان صحفي على موقعه على الإنترنت أنه أحال القضية إلى مكتب المدعي الفيدرالي السويسري ومن المفترض أن يتم التحقيق فيها خلال الأيام المقبلة

وقالت لجنة الأخلاقيات بالفيفا في أغسطس الماضي إنها ستغلق تحقيقها في الأمر بسبب "الافتقار الواضح لقضية ظاهرة الوجاهة تتعلق بأي خرق مزعوم لقواعد السلوك في الفيفا".

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يذكر أن بعض التهم الموجهة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برئاسة جياني إنفانتينو قد أعادت إلى الأذهان قضايا الفساد التي تواجدت في عهد السويسري الآخر جوزيف بلاتر رئيس الفيفا السابق.