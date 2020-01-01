إنزاجي يقود بينيفينتو للعودة إلى الدوري الإيطالي

سيموني إنزاجي يتألق مع لاتسيو.. وشقيقه فيليبو يصعد ببنيفينتو إلى الدوري الإيطالي

نجح بينيفينتو في العودة رسميًا إلى منافسات الدوري الإيطالي من جديد بقياده مدربه فيليبو إنزاجي، وذلك بفوزه على يوفي سيتوبال بهدف للا شيء.

ويتصدر بينيفينتو ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الثانية في موسم مثالي يخوض فيه رحلة شيقة مع إنزاجي منذ بداية المنافسات.

ومع تبقي 7 جولات فقط على النهاية، يبدو الفارق بين بينيفينتو وبين صاحب المركز الثاني كروتوني 24 نقطة كاملة، حيث نجح بينيفينتو في جمع 76 نقطة مقابل 52 لكروتوني.

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وبذلك حسم بينفينتو لقب الدوري الإيطالي الدرجة الثانية، وذلك بعد رحلة لم تكن موفقة منذ موسمين انتهت بالهبوط واحتلال المركز الأخير بنتائج مخيبة.

ولم يكن الموسم عاديًا بالنسبة لبنيفينتو، حيث حقق الفريق 23 انتصارًا و7 تعادلات ولم يخسر سوى في مباراة واحدة فقط في المباريات الـ 31 التي خاضها.

ونجح في تسجيل 56 هدفًا واستقبلت شباكه 15 هدفًا فقط، في أرقام قياسية مقارنة ببقية الأندية التي ينافسها في الدرجة الثانية الإيطالية.

وبذلك ستتضم منافسات الدوري الإيطالي الأخوين إنزاجي بداية من الموسم المقبل، حيث يقود سيموني لاتسيو، وفيليبو يستعد لرحلته مع بينيفينتو.

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يذكر أن إنزاجي قد قام بتدريب ميلان في موسم 2015 ولكن تجربته لم يكتب لها النجاح وانتهت سريعًا لتتم إقالته وتعيين سينسا ميهايلوفيتش.