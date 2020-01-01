بخاتم ألماسي.. جورجينا تثير الجدل حول خطبتها من رونالدو

بعد أشهر قليلة من نفي زواجهما سرًا في المغرب.. شائعات جديدة حول خطوبة كريستيانو رونالدو وجورجينا

أثارت جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي الجدل من جديد حول احتمالية خطبتهما سرًا خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت الشائعات قد لاحقت كريستيانو رونالدو فيما يخص علاقته بجورجينا بعدما أنجبا طفلًا واستقرا سويًا لما يقارب 4 سنوات أو أكثر.

واستنتج البعض من ذلك أنهما تزوجا نظرًا لحالة الاستقرار التي تظهر على علاقتهما منذ سنوات، ولكن ذلك تم نفيه في كثير من المرات سابقًا.

المزيد من الفرق

وكانت آخر الشائعات هي أنهما تزوجا سرًا في رحلة المغرب التي جمعتهما منذ حوالي 9 أشهر، ولكن رونالدو وجورجينا نفوا ذلك الأمر.

ومن جديد، عادت الشائعات بعد الصورة الأخيرة التي نشرتها جورجينا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت جورجينا في الصورة مرتدية خاتمًا ألماسيًا كبير الحجم، مما جعل البعض يرجحون أنه خاتم الخطوبة الذي منحها إياه رونالدو.

سباق الكرة الذهبية .. تقدم رونالدو وصدارة بافارية

يذكر أن الصحافة تتحدث كثيرًا حول العلاقات الشخصية للاعبين، وحين يتعلق الأمر بلاعب بحجم كريستيانو رونالدو فإن الأمور تكون أكثر بالطبع.