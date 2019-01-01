بالاك: إدارة تشيلسي مطالبة بفرض احترام المدرب على الجميع

النجم الألماني يُعلق على حادثة كيبا ساري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

طالب مايكل بالاك إدارة تشيلسي بالتحرك جديًا وفعل شيء ما يضمن فرض احترام المدرب ماوريتسيو ساري على جميع اللاعبين، ذلك تعقيبًا منه على حادثة حارس المرمى كيبا مع المدرب الإيطالي خلال موقعة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وكان كيبا قد رفض الخروج من الملعب في آخر دقائق المباراة مما أثار غضب ساري وجدلًا واسعًا في وسائل التواصل الاجتماعي فيما بعد، لكن حارس المرمى أوضح موقفه مؤكدًا أنه لم يقصد عصيان المدرب، ووصف ما حدث بأنه مجرد سوء تفاهم، ولم يختلف تفسير المدرب الإيطالي عن هذا كثيرًا خلال تصريحاته بعد اللقاء.

وخسر البلوز المباراة النهائية على ملعب ويمبلي بركلات الجزاء الترجيحية أمام مانشستر سيتي بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، وقد أبدى بالاك خيبة أمله من الخسارة خاصة أن الفريق قدم أداءً جيدًا للغاية أمام فريق قوي وأنها كانت الفرصة الأخيرة لتشيلسي ليفوز ببطولة محلية هذا الموسم.

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وأضاف حول حادثة كيبا "لم يكن وضعًا جميلًا، لكن عليهم نقاشه مع النادي. الإدارة عليها قول شيء ما لأنه من المهم حقًا أن يحظى المدرب باحترام اللاعبين، وأن يحترم اللاعبون بعضهم البعض لأن شيء كهذا ما كان يجب أن يحدث".

اللاعب الألماني اتفق مع تعليق جون تيري على الحادثة، إذ قال القائد السابق للفريق أنه في حال كان المدرب، كان سينزل أرض الملعب ويُجبر اللاعب على المغادرة بنفسه، وقد انتقد تصرف اللاعبين موضحًا أنه كان ينتظر المزيد منهم.

إذ قال "لم أر أبدًا شيئًا كهذا، إن ظهر رقم اللاعب على لوحة التغيير، فقد حان الوقت ليُغادر الملعب. إن اتخذ المدرب قرارًا ما، عليك تطبيقه فورصا. لقد فاجأني رد فعل الفريق، لأن الطبيعي أن يشعر زميل ما بالإحباط لسبب ما، لكن كان من المهم أن يقوم النادي بتغيير سريع قبل ركلات الجزاء، الطبيعي أن تتجه للاعب وتتحدث معه لُيسرع الخروج من الملعب".