إنزاجي: إبراهيموفيتش لم يعد لميلان من أجل المجد أو المال

لاعب ميلان السابق يوضح سبب عودة إبرا للروسونيري

يعتقد فليبو إنزاجي لاعب ميلان السابق، أن سبب عودة إبراهيموفيتش إلى الروسونيري، هو البحث عن تحد جديد، فالسلطان لا يحتاج إلى مجد أو مال.

وعاد إبراهيموفيتش إلى ميلان، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وشارك مع الفريق في مباراتين.

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وشهد الظهور الثاني، للمهاجم السويدي مع ميلان، فوز الروسونيري على كالياري بهدفين دون رد، سجل فيهما إبراهيموفيتش الهدف الثاني.

وقال إنزاجي في تصريحات صحفية: "ميلان كان بحاجة إلى إبراهيموفيتش، لقد لعبت معه وأحترمه كثيراً، إنه ليس بحاجة إلى مال أو مجد، هو يعتقد أنه يستطيع صناعة الفارق مع ميلان".

وتابع: "تم ملاحظة ذلك خلال مشاركاته الأولى، حتى وزنه تم ملاحظته وأنه مستعد للتحد الجديد".

ويحتل ميلان المركز العاشر من ترتيب السيري آ ، برصيد 25 نقطة، وبفارق عشر نقاط عن أتلانتا صاحب المركز الرابع.

جدير بالذكر أن الروسونيري يستعد لمواجهة، سبال مساء غد الأربعاء، في دور الـ 16 من كأس إيطاليا.