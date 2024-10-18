يتبع خطى أنشيلوتي.. إنريكي ينجو من فخ الإجابة عن سفر مبابي بذكاء

إنريكي يتهرب من الحديث عن سفر مبابي...

تهرب لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، من الحديث عن أزمة كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، وإثارته للجدل خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

ولم ينضم مبابي، إلى قائمة منتخب فرنسا، التي شارك في مباراتي بدوري الأمم الأوروبية، وفي ليلة المباراة الأولى سافر إلى السويد، للحصول على عطلة، مما تسبب في حالة غضب كبيرة داخل الإعلام الفرنسي.

وفي المؤتمر الصحفي لمباراة باريس سان جيرمان، وستراسبورج، بالدوري الفرنسي، رفض إنريكي، مدرب مبابي السابق الحديث عن تلك الأزمة وقال: "أنا مدرب فريق كرة قدم، وفي نفس الوقت أب واعتني بعائلتي وأطفالي، الحياة الخاصة لكل شخص تخصه هو فقط".

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وفي سياق متصل، اتخذ كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، طريق إنريكي في التعامل مع الصحافة، عند سؤاله عن مبابي، وأكد المدرب الإيطالي، أن كل شخص لديه الحرية المطلقة في القيام بالرحلات التي يريدها في حياته الخاصة.

جدير بالذكر أن مبابي، يستعد مع ريال مدريد، لمواجهة سيلتا فيجو، مساء غد السبت ضمن إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.