"أخيرًا تزوجنا" .. إندريك يعلن زفافه على عارضة أزياء تكبره بـ3 أعوام

الفتى البرازيلي يسعى للاستقرار مبكرًا

فاجأ الشاب البرازيلي إندريك، لاعب ريال مدريد، جماهير الميرنجي بخبر سعيد، بإعلان زواجه من صديقته عارضة الأزياء جابريلي ميراندا.

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إندريك (18 عامًا) نشر على حسابه الخاص بمنصة "إنستجرام" صور زفافه من العارضة البرازيلية جابريلي ميراندا صاحبة الـ 21 عامًا، والتي حصدت آلاف إشارات الإعجاب من جماهير النادي والمشاهير من أصدقاء العروسين.

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وكتب إندريك معلقًا على صور الزفاف: "الموعد 16-9، لم نعد اثنين بعد بل جسد واحد.. فما جمعه الله لا يستطيع أحد أن يفرقه.. أخيرا تزوجنا".

وانضم إندريك لصفوف ريال مدريد في صيف 2023، قادمًا من بالميراس البرازيلي، لكن تأجل انضمامه للفريق حتى بداية الموسم الجاري بعد بلوغه للسن القانوني.

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ومنذ انضمامه إلى ريال مدريد شارك إندريك في4 مباريات بالليجا سجل خلالها هدفًا وحيدًا، بخلاف أنه شارك مع المنتخب البرازيلي الأول في 11 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

وقال إندريك في تصريحاته بعد افتتاح سجله التهديفي مع الملكي: "سعيد جدًا لوجودي مع هؤلاء النجوم، الذين رأيتهم فقط في ألعاب الفيديو، إنه مهم جدًا بالنسبة لي، أول شيء قلته لأنشيلوتي عندما تحدثت معه هو أنني سأقدم الموهبة والعمل، لاعبون مثل بيلينجهام وفينيسيوس ورودريجو، سنبقى هنا لفترة طويلة، وسأعمل وأنتظر لحظتي، أثق في المدرب كثيرًا وسأنتظر".