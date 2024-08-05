فيديو | "يظن نفسه تريبل إتش!" .. تصرف جديد غريب من إندريك

لاعب ريال مدريد الجديد يُثير الجدل

لا يتوقف إندريك فيليبي عن لفت الأنظار منذ انضم إلى ريال مدريد هذا الصيف، وآخر ما فعله كان تصرفًا غريبًا جعل المتابعون عبر منصات التواصل الاجتماعي يُشبهونه بالمصارع المعتزل "تريبل إتش".

كان بطل أوروبا قد اتفق مع بالميراس على صفقة إندريك في ديسمبر 2022 ولكنه لم يستطع جلبه لأوروبا، بسبب قوانين الاتحاد الدولي، سوى في يونيو الماضي، وقد سجله مؤخرًا ضمن قائمته في رابطة الليجا وبدأ يلعب معه المباريات الودية استعدادًا للموسم الجديد.

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المغردون عبر منصة إكس تداولوا مقطع فيديو يُظهر إندريك قبل لحظات من دخوله مباراة ريال مدريد أمام ميلان ضمن جولة الفريق الأمريكية، وقد كان يُخرج الماء من فمه بقوة على طريقة المصارع الشهير.

وتساءل العديد عن سر قيامه بهذا التصرف الغريب، وقد قال أحد المتابعين "هل يظن نفسه تريبل إتش؟"، فيما علق آخر "كم من المواسم ستمضي حتى يُعار إلى ستوك سيتي؟".

يُشار إلى أن إندريك شارك في خسارة الريال الودية الأخيرة أمام برشلونة 2-1، ولم يُقدم الأداء المتوقع.