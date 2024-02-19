هدف رائع في مباراة مجنونة.. إندريك يبعث رسالة لريال مدريد

نجم المستقبل يتوهج في البرازيل

تعادل بالميراس مع كورينثيانز بنتيجة 2-2 فجر اليوم الإثنين على ملعب أرينا باروري، في قمة الجولة التاسعة من بطولة باوليستا البرازيلية.

وسجل إندريك، نجم بالميراس الذي سينضم لريال مدريد في الصيف المقبل، هدف فريقه الأول في الدقيقة 44 من تسديدة رائعة بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

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وفي الشوط الثاني قدم المهاجم الشاب تمريرة حاسمة لماركوس روشا، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 83 بسبب عدم الراحة في فخذه اليسرى، بينما كانت النتيجة 2-0.

وعقب مغادرة إندريك، انقلبت المباراة رأسًا على عقب، إذ تلقى بالميراس هدفين في الدقيقتين 87 و90+10، علمًا بأن حارس كورينثيانز كاسيو راموس تعرض للطرد إثر تدخل عنيف في الدقيقة 90، ليرتدي المدافع جوستافو هنريكي القفازات في الدقائق المتبقية (بسبب نفاد التغييرات).

بهذا التعادل، فشل بالميراس في تصدر قمة البطولة، إذ ارتفع رصيده إلى النقطة 18، محتلا المركز الثاني، فيما جاء كورينثيانز بالمركز الـ11، برصيد 10 نقاط.