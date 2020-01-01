إنتر يواصل مفاوضاته مع لاعب مانشستر يونايتد

صراع منتظر بين إنتر ويوفنتوس على اللاعب

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة إنتر في الحصول على توقيع تاهيث تشونج لاعب مانشستر يونايتد.

ومن المنتظر أن ينتهي عقد اللاعب صاحب الـ 20 عاماً، مع الشياطين الحمر في يونيو القادم، ولا توجد أي منه لتجديد العقد حتى الآن.

وارتبط اللاعب الشاب، بالرحيل عن الشياطين الحمر خلال الفترة الماضية والانتقال إلى إيطاليا من بوابة يوفنتوس.

المزيد من الفرق

ووفقاً للصحافة الإيطالية، فإن المفاوضات بين إنتر واللاعب تسير بشكل جيد، وعرضت إدارة النيراتزوري على اللاعب راتب قدره 1.5 مليون يورو في الموسم.

ومن جانبه طلب اللاعب مكافآت إضافية بقيمة 2 مليون يورو، ولكن المشكلة بالنسبة لإدارة إنتر مع وكلاء اللاعب.

وطلب وكلاء تشونج 7 ملايين يورو في البداية عمولة، ولكن بعد ذلك تم تخفيضها لخمسة ملايين، ولكنها مازالت بعيدة عن المبلغ الذي حددته إدارة إنتر وهو 1.8 مليون.

جدير بالذكر أن إنتر في الفترة الماضية، نجح في التعاقد مع روميلو لوكاكو وأليكسس سانشيز وآشلي يونج من مانشستر يونايتد.