إنتر ينتظر رغبة فيدال ويدرس خطف إريكسن قبل المزاد

إنتر ينتظر أن تلعب رغبة فيدال دورًا في خروجه من برشلونة كما يدرس التعاقد مع إريكسن في الشتاء.

ستلعب رغبة أرتورو فيدال، نجم برشلونة الإسباني، دورًا كبيرًا في إتمام انتقاله إلى صفوف إنتر الإيطالي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

على الجانب الآخر، لا يزال موقف إنتر من التعاقد مع كريستيان إريكسن، صانع ألعاب توتنهام الإنجليزي معلقًا.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، ذكرت أن وكيل أعمال فيدال، فرناندو فيليسيفيتش، وصل إلى مدينة ميلانو، أمس الثلاثاء، إلا أن رحيل الدولي التشيلي عن صفوف برشلونة لا يزال بيد النادي الكتالوني.

أوراق اللعبة بيد برشلونة، فليونيل ميسي، نجم الفريق الكتالوني لا يريد خروج فيدال، كذلك يكافح رئيس البارسا، جوسيب ماريا بارتوميو لإيجاد بديل في الميركاتو الشتوي، لكن رغبة اللاعب ستكون حاسمة في عودته إلى إيطاليا، فمع انتهاء السوبر الإسباني ستنكشف الأمور.

وأشارت الصحيفة في الوقت نفسه إلى رغبة إنتر بحسم صفقة إريكسن في الشتاء، لتجنب الدخول في مزاد عليه الصيف المقبل ومنافسة كبار الأندية الأوروبية، بعدما ينتهي عقده مع السبيرز.

ويطلب توتنهام 20 مليون يورو للتخلي عن خدمات الدولي الدنماركي في يناير، في المقابل تُقيم إدارة إنتر هذا الخيار لتعزيز خيارات أنطونيو كونتي، في صراعه الشرس مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي.

ويعتلي إنتر صدارة الدوري الإيطالي ، برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن يوفنتوس، صاحب المركز الثاني.