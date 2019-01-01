الانتقالات
الانتقالات

إنتر يقدم عرضاً ضخماً لمتوسط ميدان برشلونة

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Getty Images
اللاعب يريد عقداً جديداً في كتالونيا
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوردت تقارير إسبانية أن إنتر تقدم بعرض ضخم لمتوسط ميدان برشلونة إيفان راكيتيتش من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل.

وطالب راكيتيتش في أكثر من مناسبة بتمديد تعاقده الذي ينتهي في 2021 ورفع راتبه، الأمر الذي يرفض برشلونة الحديث فيه إلا بنهاية الموسم.

وقال برنامج "إل شيرينجيتو" إن إنتر تقدم بعرض ضخم للتعاقد مع اللاعب، دون الكشف عن قيمته، وأوضحت أن النيراتزوري مستعد لعرض مبلغ كبير.

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وأضاف التقرير أن اللاعب يفضل البقاء في برشلونة ويحظى بدعم مدربه إيرنستو فالفيردي وزملائه ولكن إدارة النادي تملك خطة أخرى.

وأوضح البرنامج أن برشلونة يسعى لبيع راكيتيتش ورافينيا ودينيس سواريز من أجل إفساح المجال للاعب الفريق الجديد فرينكي دي يونج بالموسم المقبل.

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وتعاقد برشلونة مع دي يونج مقابل 75 مليون يورو في الانتقالات الشتوية، ولكن لن ينضم لصفوفه إلا مع بداية يوليو المقبل.

ويبحث إنتر عن تدعيم خط وسطه بلاعب إضافي، وارتبط بثنائي ريال مدريد توني كروس ولوكا مودريتش في وقت سابق.

ويلعب إنتر مساء اليوم، الأحد، أمام بولونيا في الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

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