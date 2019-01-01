إنتر يقدم عرضاً ضخماً لمتوسط ميدان برشلونة

اللاعب يريد عقداً جديداً في كتالونيا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير إسبانية أن إنتر تقدم بعرض ضخم لمتوسط ميدان برشلونة إيفان راكيتيتش من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل.

وطالب راكيتيتش في أكثر من مناسبة بتمديد تعاقده الذي ينتهي في 2021 ورفع راتبه، الأمر الذي يرفض برشلونة الحديث فيه إلا بنهاية الموسم.

وقال برنامج "إل شيرينجيتو" إن إنتر تقدم بعرض ضخم للتعاقد مع اللاعب، دون الكشف عن قيمته، وأوضحت أن النيراتزوري مستعد لعرض مبلغ كبير.

وأضاف التقرير أن اللاعب يفضل البقاء في برشلونة ويحظى بدعم مدربه إيرنستو فالفيردي وزملائه ولكن إدارة النادي تملك خطة أخرى.

وأوضح البرنامج أن برشلونة يسعى لبيع راكيتيتش ورافينيا ودينيس سواريز من أجل إفساح المجال للاعب الفريق الجديد فرينكي دي يونج بالموسم المقبل.

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📅خلال السنوات السابقة

ما هي الصفقة التي أبرمها ناديك المفضل خلال الميركاتو الشتوي وجاء أداء اللاعب مخيب للآمال🤔😞 pic.twitter.com/ybWq978sPn — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 3, 2019

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وتعاقد برشلونة مع دي يونج مقابل 75 مليون يورو في الانتقالات الشتوية، ولكن لن ينضم لصفوفه إلا مع بداية يوليو المقبل.

ويبحث إنتر عن تدعيم خط وسطه بلاعب إضافي، وارتبط بثنائي ريال مدريد توني كروس ولوكا مودريتش في وقت سابق.

ويلعب إنتر مساء اليوم، الأحد، أمام بولونيا في الجولة 22 من الدوري الإيطالي.