راكيتيتش: أحياناً كانت المباراة أشبه بكرة اليد

الكرواتي يأمل ألا تكون انزعاجات ميسي العضلية شيئاً كبيراً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة اعتقاده بأن الفريق في وضعية جيدة بعد التعادل مع فالنسيا 2-2 في الأسبوع 22 لليجا.

وقال راكيتيتش عقب المباراة:"الساعة الأولى لم تكن جيدة، ولكن في النهاية أظهرنا شخصيتنا وسيطرنا على المباراة، الأمر كان أشبه بلعب كرة اليد في تحريك الكرة حول المنطقة".

وأضاف:"لقد بذلنا جهداً كبيراً، ليس من السهل مواجهة فالنسيا الذي يملك ثقة كبيرة عقب الأسابيع الأخيرة".

وأوضح:"الفريق في حالة جيدة، وعدنا في النتيجة هنا بعد المباراة العظيمة التي لعبناها ضد إشبيلية، نحن في حالة مثالية، نتمنى أن تكون إصابات جيرارد (بيكيه) و(ليونيل) ميسي لا شيء وأن يتعافيا بشكل جيد".

يذكر أن برشلونة يلاقي ريال مدريد يوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.