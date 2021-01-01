إنتر يغير اسمه وشعاره قريبًا!

خطوة هامة..

تُخطط إدارة إنتر إلى خطوات مهمة تسويقيًا في الفترة المقبلة لجني المزيد من الأموال، يتصدرها تغيير اسم النادي وشعاره.

وكانت شائعات قد ظهرت عن تغيير آخر في ملكية إنتر في الأيام الأخيرة، ويبدو أن الإدارة المالكة حاليًا تود أن تجعل النادي أكثر قابلية للتسويق.

وبحسب ما قالته صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن الإدارة المالكة تريد إنتر أن يكون أكثر عالمية من خلال تغيير اسم "إنترناسيونالي".

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التقرير قال أنه بدايةً من شهر مارس المقبل سيتم تغيير اسم النادي ليصبح إنتر ميلان، مع تغيير أيضًا سيطرأ على شعار النادي.

سيختفي "CF" والذي يعني "فريق كرة قدم"، بينما سيتم وضع "IM" محلهما، والذي معه يفترض أن يكون الشعار أكثر بساطة وحداثة.

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يذكر أن إنتر استعاد عافيته في السنوات الأخيرة بعد الأزمات التي عانى منها منذ ثلاثية مورينيو الخالدة، حيث أخيرًا عاد للمنافسة على درع الكالتشيو وبات مشاركًا بصورة مستمرة في دوري أبطال أوروبا.

كما تجدر الإشارة إلى أن إنتر يحتل وصافة ترتيب السيري آ حاليًا بعد فوزه الكبير على حامل اللقب يوفنتوس بثنائية نظيفة في سان سيرو.