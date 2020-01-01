إنتر يستهدف التعاقد مع أومتيتي

هل يوافق اللاعب على الرحيل؟

كشف موقع توتو ميركاتو عن اهتمام إنتر بالحصول على خدمات صامويل أومتيتي، لاعب برشلونة، خلال الصيف المقبل.

ويأتي اهتمام إنتر بالظفر بخدمات أومتيتي بُناء على رؤية من المدرب أنطونيو كونتي، الذي قد يتخلص من دييجو جودين مع نهاية هذا الموسم.

جودين لم يستطع أن يتأقلم مع طريقة كونتي بثلاثة قلوب دفاع حتى الآن، كما أنه يكلف النيراتزوري الكثير من ناحية راتبه، مما يجعل التخلص منه هدفًا بالنسبة للنادي الإيطالي.

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لكن التخلص منه يعني ضرورة إيجاد بديل جيد له، وبالنسبة لكونتي، فإن أومتيتي هو الخيار المثالي والمناسب له، إلا أن الأمر لن يكون سهلًا على إنتر لإدراكه.

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الدولي الفرنسي يرتبط بعقد في الكامب نو يمتد حتى عام 2023، مع وجود شرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو، لذلك فيحتاج الإنتر لتفاهم كبير مع إدارة البرسا لإقناعها بالتخلي عن هذه القيمة المبالغ فيها.

الأمر فقط لن يتعلق بإقناع البلوجرانا وإدارته، بل أيضًا أومتيتي الذي أكد مرارًا وتكرارًا على أنه يرى مستقبله فقط مع برشلونة وليس سوى ذلك.

أومتيتي عاد للمشاركة مجددًا في الآونة الأخيرة ويُفضله المدرب الجديد كيكي سيتين على كليمون لونجليه بصورة واضحة، مما قد يُزيد رغبته في الاستمرار داخل برشلونة.

لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر، هو الهدف الأول لبرشلونة في الصيف، ربما تُفكر إدارة البرسا في إقحام أومتيتي في صفقة تبادلية لإقناع إدارة بيبي ماروتا بترك الدولي الأرجنتيني أيضًا.