إنتر يدخل الصراع على مدافع فيرونا

أندية أوروبية كبيرة قد تتصارع على المدافع الشاب

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى رغبة إنتر في الحصول على خدمات ماراش كومبولا مدافع فيرونا.

المدافع الشاب، يقدم مستويات كبيرة مع فريقه هذا الموسم، جعلته محط أنظار العديد من الفرق، وعلى رأسها إنتر.

هاندانوفيتش يثير القلق في إنتر وحارس جديد يقترب

المزيد من الفرق

ووفقاً لصحيفة كوريري ديللو سبورت، فإن إنتر سيدخل في مفاوضات مع فيرونا للتعاقد مع اللاعب الصيف القادم، ولكن لن يكون الأمر سهلاً على النيراتزوري.

وتلمح الصحيفة، إلى أن العديد من الأندية الأوروبية مثل مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بالإضافة لنابولي مهتمون بالتعاقد مع صاحب الـ 20 عاماً.

كشافة مانشستر ودرتموند يراقبون اكتشاف فيرونا أمام يوفنتوس

وتعتقد الصحيفة الإيطالية، إلى أن الشاب الإيطالي، قد يفضل الانضمام لكتيبة أنطونيو كونتي.

ولعب كومبولا مع فريقه هذا الموسم 18 مباراة في مختلف المسابقات نجح خلالها في تسجيل هدفاً وحيداً، كما يحتل مع فيرونا المركز السادس في ترتيب السيري آ.

جدير بالذكر أن إنتر يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة وبفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، ونقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثالث.