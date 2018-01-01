النتائج المباشرة
الانتقالات

إنتر يجهز عرضاً ضخماً لضم نجم بوكا

التعليقات()
Amilcar Orfali/Getty Images
اللاعب لفت الأنظار في نهائي ليبيرتادوريس

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ذكرت مصادر صحفية أرجنتينية أن إنتر يجهز عرضاً ضخماً من أجل التعاقد مع نجم بوكا جونيورز ناهيتان نانديز بالفترة المقبلة.

وتألق نانديز بشكل لافت مع فريقه في نهائي كوبا ليبيرتادوريس الأخير رغم خسارة الفريق العاصمة للقب أمام غريمه ريفر بليت.

وأشارت "دوبلي أماريا" أن إنتر جهز عرضاً تصل قيمته إلى 21 مليون يورو من أجل ضم نانديز، المبلغ الذي لن يرفضه بوكا بحسب التقرير.

اختيارات المحررين

ماذا قدم دالوت مع مانشستر يونايتد حتى الآن؟

نيمار لم يداوِ جراح مونديال روسيا حتى الآن

وكان إنتر قريباً من ضم نانديز في الصيف الماضي قبل كأس العالم حسبما أشارت عدة صحف إيطالية ولكنه فضل التريث وتأخير الصفقة.

وتحدثت التقارير أن بيبي ماروتا، المدير الرياضي الجديد، حدد تدعيم الفريق بلاعب خط وسط كأولى أولوياته في يناير المقبل.

ويبلغ نانديز من العمر 22 عاماً وكان ضمن تشكيلة الأوروجواي التي شاركت في مونديال 2018 بروسيا.

 

الموضوع التالي:
3 مدربين ينافسون فلوريس على تدريب الأهلي
الموضوع التالي:
أبراموفيتش يتدخل لحل أزمة تشيلسي مع العنصرية
الموضوع التالي:
الهلال يُساهم في اليوم العالمية للغة العربي على طريقة
الموضوع التالي:
برشلونة يعرض سواريز على أرسنال
الموضوع التالي:
فان بوميل: روبن يفكر في خيار الانضمام لآيندهوفن
إغلاق