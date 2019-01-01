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إنتر يتفوق على برشلونة وميلان ويحسم صفقة سينسي

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Getty Images
عرض متأخر من الفريق الكتالوني للنجم الإيطالي
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أكدت عدة مصادر إيطالية أن إنتر أتم الاتفاق مع ساسولو للتعاقد مع متوسط ميدانه ستيفانو سينسي بعد تفوقه على عروض ميلان وبرشلونة.

سينسي لفت الأنظار الموسم الماضي رفقة ساسولو، ووقع استدعائه لصفوف المنتخب الإيطالي في أكثر من مناسبة تحت قيادة روبرتو مانشيني.

وذكرت "سكاي" أن الاجتماع بين مسؤولي إنتر وساسولو الجمعة كان حاسماً في حسم المفاوضات وانضمام سينسي للنيراتزوري، صفقة لن تمنع مواصلة مطاردة نيكولو باريلا، لاعب كالياري.

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وأوضحت التقارير أن اللاعب سينضم لإنتر على سبيل الإعارة مقابل خمسة ملايين يورو، وأحقية الشراء مقابل 20 إضافية، في صفقة مشابهة لماتيو بوليتانو التي جمعت الناديين.

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وكشف التقرير أن اللاعب سيتقاضى راتباً 1.8 مليون يورو موسمياً في إنتر، وأنه فضل عرض إنتر رغم وصول عرضاً من برشلونة في الساعات الأخيرة.

ودخل ميلان في مفاوضات مكثفة الأيام الماضية لضم سينسي، ولكن فشل في التوصل لصيغة لإقناع ساسولو.

ويبدأ إنتر معسكره الاستعدادي للموسم المقبل الأسبوع الأول من يوليو.

 

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