إنتر يفعل بند الشراء في عقد ماتيو بوليتانو

قيمة الصفقة بأكملها ستصل إلى 25 مليون يورو

أعلن نادي إنتر الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، عن تفعيل شرط الشراء في عقدي الثنائي ماتيو بوليتانو وإيدي سالسيدو.

إنتر حصل على خدمات بوليتانو من ساسولو على سبيل الإعارة، وظهر بشكل جيد جداً بقميص النيراتزوري الموسم الماضي.

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وهو ما دفع المدرب الجديد أنطونيو كونتي، لطلب التعاقد معه بمبلغ 20 مليون يورو.

وبذلك تصل قيمة الصفقة بأكملها 25 مليون، حيث دفع إنتر 5 مليون نظير إستعارته لمدة موسم.

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وأما سالسيدو فقد سبق وأن استعاره إنتر من جنوى بـ1 مليون يورو، ليدفع النادي الإيطالي 8 مليون آخرين للتعاقد معه بشكل نهائي.

ويأتي ذلك بعد تألق صاحب الـ17 عاماً مع فريق إنتر للشباب، وتسجيله 13 هدف في 35 مباراة.