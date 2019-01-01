إنتر يتفق مع كونتي تمهيداً لرحيل سباليتي

سيحصل على 10 مليون يورو في الموسم

يستعد أنطونيو كونتي، لخلافة لوتشيانو سباليتي بمنصب المدير الفني لإنتر بداية من الموسم القادم.

العديد من التكهنات أثيرت حول موقف سباليتي من البقاء أو الرحيل عن إنتر بالفترة الماضية، وسط بحثر مستمر من النيراتزوري عن مدرب جديد.

مستوى الفريق هذا الموسم لم يكن مرضياً لبيبي ماروتا المدير التنفيذي للنادي وباقي أعضاء مجلس الإدارة، ليتم الاستقرار على تعيين كونتي.

خاص جول | فيليبي لويس يرفض 3 عروض ويبحث عن التجديد

ومن المتوقع أن يتسلم مدرب تشيلسي السابق وظيفته الجديدة في إنتر بعد نهاية منافسات الدوري الإيطالي لهذا الموسم.

ووفقاً لتقارير صحفية فإن راتب كونتي مع إنتر ستصل قيمته إلى 10 مليون يورو.

رسميًا | هازارد ينضم إلى بروسيا دورتموند

وتنتهي بذلك حالة الجدل حول مستقبله، بعدما كان مرشحاً لخلافة ماسيميليانو أليجري في يوفنتوس.

يذكر أن كونتي ربح قضيته ضد ناديه السابق تشيلسي هذا الأسبوع، وحصل على مبلغ 9 مليون جنيه إسترليني تعويضاً لإنهاء عقده.