باتو يعود إلى ساو باولو من جديد

رحلة جديدة في مسيرة البطة البرازيلية

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي ضم مهاجمه السابق ألكسندر باتو، عقب فسخ تعاقده مع نادي تيانجين تيهاني الصيني.

ووقع البرازيلي على عقود انتقاله لصفوف النادي البرازيلي لمدة 4 أعوام، ليقود هجوم التريكولور.

Aqui o coração bate mais forte. pic.twitter.com/3MelfmFh4A — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 27, 2019

المهاجم البالغ 29 عامًا، انضم للمرة الثانية للفريق البرازيلي عقب أن ارتدى قميصه في الفترة ما بين 2014-2015.

ويدعم ساو باولو صفوفه في الموسم الجاري، بعدما ضم هيرنانيس الموسم الجاري بعد رحيله من الدوري الصيني أيضًا.

مدرب ليون ليس لديه أي مانع من ترك منصبه لـ مورينيو 😂👇 pic.twitter.com/1fhwnZyBiG — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 27, 2019

وشارك باتو بقميص ساو باولو في موسمين في 98 مباراة سجل 38 في جميع المسابقات.

E vai continuar batendo. 🇾🇪♥️ pic.twitter.com/9vzDElVHol — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 27, 2019

وسبق لباتو أن ارتدى قميص إنترناسيونال وكورنثيانز في البرازيل، وميلان وتشيلسي وفياريال بأوروبا.

الجدير بالذكر أن باتو، حقق لقب كأس العالم للأندية مع إنترناسيونال 2006، وريكوبا سود أمريكانا 2007، فيما حقق لقب الدوري والسوبر الإيطالي في 2011، وريكوبا سود أمريكانا مع كورنثيانز.

فيما شارك بقميص المنتخب البرازيلي، في 27 مباراة مسجلاً 10 أهداف، ومحققاً لقب كأس العالم للقارات 2009.