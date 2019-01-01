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باتو يعود إلى ساو باولو من جديد

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Alexandre Pato - Sao Paulo
رحلة جديدة في مسيرة البطة البرازيلية

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي ضم مهاجمه السابق ألكسندر باتو، عقب فسخ تعاقده مع نادي تيانجين تيهاني الصيني.

ووقع البرازيلي على عقود انتقاله لصفوف النادي البرازيلي لمدة 4 أعوام، ليقود هجوم التريكولور.

المهاجم البالغ 29 عامًا، انضم للمرة الثانية للفريق البرازيلي عقب أن ارتدى قميصه في الفترة ما بين 2014-2015.

ويدعم ساو باولو صفوفه في الموسم الجاري، بعدما ضم هيرنانيس الموسم الجاري بعد رحيله من الدوري الصيني أيضًا.

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وشارك باتو بقميص ساو باولو في موسمين في 98 مباراة سجل 38 في جميع المسابقات.

وسبق لباتو أن ارتدى قميص إنترناسيونال وكورنثيانز في البرازيل، وميلان وتشيلسي وفياريال بأوروبا.

الجدير بالذكر أن باتو، حقق لقب كأس العالم للأندية مع إنترناسيونال 2006، وريكوبا سود أمريكانا 2007، فيما حقق لقب الدوري والسوبر الإيطالي في 2011، وريكوبا سود أمريكانا مع كورنثيانز.

فيما شارك بقميص المنتخب البرازيلي، في 27 مباراة مسجلاً 10 أهداف، ومحققاً لقب كأس العالم للقارات 2009.

 

 

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