إنتر يؤكد إصابة إيكاردي وغيابه عن مباراة سامبدوريا

الجدل يتواصل حول المهاجم الأرجنتيني بعد قضية سحب شارة القيادة منه

أعلن نادي إنتر الإيطالي، أن لاعبه الأرجنتيني ماورو إيكاردي غاب عن التدريبات اليوم الجمعة بسبب الإصابة.

إيكاردي أثار حالة من الجدل منتصف هذا الأسبوع، بعد قرار المدرب لوتشيانو سباليتي بسحب شارة القيادة منه.

فالفيردي الموظف المثالي | لماذا جدد برشلونة عقد مدربه؟

وغاب إيكاردي عن انتصار فريقه على رابيد فيينا النمساوي بهدف نظيف سجله مواطنه لوتارو مارتينيز بعدما رفض الاستدعاء لقائمة المباراة.

وعلق الأرجنتيني على هذا الاستبعاد برسالة عبر حسابه على موقع إنستجرام:" "من الأفضل إبقاء فمك مغلقاً وتظهر أحمق بدلاً أن تتكلم وتزيل كل الشكوك".

⚡️ “تُريد أن تعرف من أين تؤكل الكتف؟ اسأل ماروتا”



⭕️ نستعرض معكم هنا لماذا يوفنتوس هو النادي الأنجح في العالم من حيث إدارة موارده البشرية وتوظيفها فنيًا وماديًا أيضًاhttps://t.co/UtDndATUo7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 15, 2019

صحيفة "ميدياسيت" الإيطالية أكدت أن غياب اللاعب عن مواجهة رابيد فيينا بالدوري الأوروبي، جاء بسبب إصابة في الكاحل.

لويس سواريز قد يعود إلى أياكس

وبحسب بيان إنتر فإن الغياب سيتواصل عن مباراة الفريق القادمة ضد سامبدوريا بالدوري الإيطالي.

جدير بالذكر أن سباليتي منح الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش شارة القيادة بدلاً من إيكاردي.