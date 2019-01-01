إنتر يؤكد إصابة إيكاردي وغيابه عن مباراة سامبدوريا
بقلم علي سمير تابعوه على تويتر
أعلن نادي إنتر الإيطالي، أن لاعبه الأرجنتيني ماورو إيكاردي غاب عن التدريبات اليوم الجمعة بسبب الإصابة.
إيكاردي أثار حالة من الجدل منتصف هذا الأسبوع، بعد قرار المدرب لوتشيانو سباليتي بسحب شارة القيادة منه.
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وغاب إيكاردي عن انتصار فريقه على رابيد فيينا النمساوي بهدف نظيف سجله مواطنه لوتارو مارتينيز بعدما رفض الاستدعاء لقائمة المباراة.
وعلق الأرجنتيني على هذا الاستبعاد برسالة عبر حسابه على موقع إنستجرام:" "من الأفضل إبقاء فمك مغلقاً وتظهر أحمق بدلاً أن تتكلم وتزيل كل الشكوك".
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صحيفة "ميدياسيت" الإيطالية أكدت أن غياب اللاعب عن مواجهة رابيد فيينا بالدوري الأوروبي، جاء بسبب إصابة في الكاحل.
وبحسب بيان إنتر فإن الغياب سيتواصل عن مباراة الفريق القادمة ضد سامبدوريا بالدوري الإيطالي.
جدير بالذكر أن سباليتي منح الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش شارة القيادة بدلاً من إيكاردي.