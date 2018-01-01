إيقاف الدوري الإيطالي ومنع إنتر من الانتقالات بعد سقوط حالة وفاة

رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يفكر في إيقاف مباريات الدوري الإيطالي بعد سقوط حالة وفاة في الاشتباكات التي تبعت مباراة إنتر ونابولي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

شهدت مباريات الأمس من الدوري الإيطالي أحداثَا مؤسفة للغاية بعد سقوط أحد المشجعين قتيلًا قبل مباراة إنتر ونابولي على ملعب جوسيبي مياتسا" ضمن لقاءات الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي.

وذكرت السلطات الإيطالية أن أربعة من مشجعي فريق نابولي تعرضوا للطعن في اشتباكات بمحيط ملعب المباراة، أصيب ثلاثة منهم بجروح سطحية بينما يعاني الرابع من جروحًا غائرة.

وتعرض أحد مشجعي فريق إنتر للهدس بسيارة مسرعة وتوفي صباح اليوم الخميس بعد أن فشل الأطباء في علاج الإصابات التي تعرض لها جراء ذلك الدهس.

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وبحسب ما أكدت تقارير صحفية من شبكة "سكاي سبورتس" فأن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يفكر حاليًا بإيقاف مباريات الدوري الإيطالي بشكل مؤقت.

وطالب أحد مسؤولي بلدية ميلانو أن يتم غلق مدرجات النادي في ملعب جوسيبي مياتسا حتى نهاية مارس المقبل كنوع من العقوبة على تلك الأحداث.

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وذهب بعيدًا بطلباته بمنع الفريق من سوق الانتقالات الشتوية المقبل كعقاب إضافي على الأحداث التي أساءت لإيطاليا وللسيري آه.

جدير بالذكر أن إنتر كان قد حقق الفوز بهدف نظيف في المباراة التي كانت قد أقيمت مساء الأمس ونال نجوم نابولي طردان.