ماروتا: نريد فيدال وماذا لو طلب لاوتارو الرحيل؟

الجدل مستمر حول مستقبل المهاجم الأرجنتيني مع إنتر

كشف بيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر الإيطالي، عن موقفه من التعاقد مع أرتورو فيدال لاعب وسط نظيره الإسباني برشلونة.

إنتر يستضيف نظيره الكتالوني مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والتي يحتاج فيها أصحاب الأرض للفوز.

ماروتا لم يجد مناسبة أفضل للحديث عن فيدال، من تواجد الدولي التشيلي في إيطاليا لمواجهة إنتر، في مواجهة تحسم مصير الأخير في التأهل لدور الـ16.

وقال المدير التنفيذي لإنتر:"تواجد إنتر وبرشلونة الليلة تعتبر أفضل دعايا ممكنة لكرة القدم الليلة، الفوز سيتوج هذه المواجهة بالنسبة لنا ويجعلنا ننسى ما حدث أمام بوروسيا دورتنوند".

وأضاف:"تحقيقنا لأي نتيجة مختلفة ضد دورتموند الجولة الماضية كان سيغير الأمور تماماً، لكن أهم شيء هو التغلب على برشلونة".

وأما عن فيدال:"لاعب رائع جداً ومقاتل، برشلونة لن يتخلوا عنه بسهولة، ولكنه أحد الأهداف التي نسعى للتعاقد معها".

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مستقبل لاوتارو مارتينيز:"لا نحتاج لبيع أي لاعب في الوقت الحالي، نريد التطور عن طريق تواجد مجموعة من صغار السن بالفريق مثل لاوتارو وروميلو لوكاكو".

وفي نهاية حديثه أكد ماروتا على سعادة لاوتارو مارتينيز بإنتر، ولكنه فتح الباب أيضاً لمناقشة مستقبل اللاعب في حالة طلبه الرحيل.