"تخطت كرة القدم" .. إنتر يكشف أسباب حرصه للحصول على رخصة "الاستثمار" في السعودية

تعرف على خطط إنتر في السعودية بعد الحصول على رخصة وزارة الاستثمار

حصل نادي إنتر الإيطالي على رخصة وزارة الاستثمار السعودية، من أجل العمل التجاري داخل المملكة خلال السنوات القادمة، حيث لن يقتصر عمله على الجانب التجاري فقط، بل هناك العديد من الجوانب الأخرى التي سيعمل عليها.

وكشف "Inter news" أن إنتر سيتلقى الدعم من وزارة الاستثمار السعودية لتعزيز وجود علامته التجارية بالشرق الأوسط، لتنمية قاعدة جماهيره، وفي نفس الوقت سيقوم النادي بجلب خبراته التي تميز بها النادي على أعلى المستويات، لدعم رؤية المملكة 2030، من خلال الترويج للمواهب والثقافة الرياضية.

ولن يكتفي إنتر بجلب تاريخه وتقاليده فقط كفريق كرة قدم عالمي، بل أيضًا سيتقن الصناعة الإيطالية التي سيمثلها النادي. من خلال شراكات استراتيجية، سيعمل النادي على الترويج للقيم الإيطالية والتقاليد والأناقة بجانب الرياضة، ليجلب إلى المملكة بيئته الكاملة بمشروع يبرز "التصميم، الترفيه، الصحة، الإرث التاريخي" لإنتر.

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وسيقوم النادي أيضًا بافتتاح أكاديميات إنتر في المملكة، ودعم تطوير كرة القدم للشباب والنساء، وتنظيم تجارب فريدة لهم، كما سيتم إشراك أساطير النادي في الأحداث المحلية، لتعزيز الارتباط مع المجتمع السعودي، كترويج لقيم كرة القدم خارج الحدود.

تم التوقيع مساء أمس الأربعاء، بحضور خافيير زانيتي نائب رئيس النادي، وأليساندرو أنتونيلو الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية بالنادي، ومدير الإيرادات لوكا دانوفارو، في العاصمة السعودية الرياض.

وعلق أنتونيلو قائلًا: "نشعر بالسعادة جدًا بأن نكون أول نادٍ دولي يحصل على رخصة وزارة الاستثمار، مما سيمكننا من التعاون مع الشركات المحلية، من أجل نقل خبراتنا ومعرفتنا حول تطوير عالم الرياضة، ونساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030. من خلال هذه الرخصة التي حصلنا عليها، سنلتزم بخلق قيمة للمملكة ودعم تطوير القطاع الرياضي وتشجيع مشاركة الشركات المحلية في إيطاليا في شبكتنا العالمية".

ومن جانبه قال زانيتي: "منذ زيارتنا الأولى هنا، لفتت انتباهنا الشغف الذي يتمتع به الشباب السعودي تجاه نادينا، ويشرفنا أن نتمكن من إشراكهم بشكل أفضل في عالم إنتر. كنادٍ حريص على التطوير من الناحيتين الكروية والإنسانية، نحن مستعدون للالتزام بتصدير معرفتنا إلى المملكة التي تتجاوز ملعب كرة القدم، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية".

جاء حرص إنتر على الحصول على الرخصة، بسبب القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي وجدها، خاصة بعد مشاركته في كأس السوبر الإيطالي الذي يقام في المملكة، والتي شهدت مساندة جماهيرية له، بالإضافة إلى أكثر من 5 ملايين متابع من الناطقين باللغة العربية، ليكون ثاني أكبر مجموعة جماهيرية للنادي على مستوى العالم بعد إيطاليا.