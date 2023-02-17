"هدف للذكرى" .. الأسد إمام عاشور وبداية صاروخية مع الذئاب الدنماركية!

بداية للذكرى للنجم المصري

10 دقائق هي كل ما احتاجه إمام عاشور، النجم المصري، ليعلن عن وصوله لجماهير ميتييلاند بعد أن سجل هدفاً "ماركة مسجلة" في لقاء سبورتنج لشبونة لحساب الدوري الأوروبي.

متوسط الميدان المصري شارك بالدقيقة 67 كبديل والنتيجة تشير للتعادل السلبي، ثم في الدقيقة 77 استغل خطأ من حارس أصحاب الأرض أنتونيو أدان في التشتيت، ليستلم الكرة في منتصف الملعب ويطلق صاروخية هزت الشباك.

رحلة نجم الزمالك السابق من مصر للدنمارك كان عنوانها اللحظات الأخيرة، ولكن ثقة النادي الدنماركي ورغبته الكبيرة في ضم اللاعب أتت ثمارها.

صفقة متأخرة وانضمام متأخر

حتى الساعات الأخيرة من الحادي والثلاثين من يناير لم يكن انضمام عاشور للفريق الدنماركي قد تم، المفاوضات مع الزمالك ورئيسه مرتضى منصور كانت متعثرة، ولكن رغبة اللاعب حسمت الأمر وليس الأموال على حد تعبير منصور.

"لطالما كان ضم إمام عاشور أولوية لنا. لقد تابعناه منذ بضع سنوات، والآن تمكنا أخيرًا من ضمه إلى الفريق، تخطينا كل العواقب الثقافية لضم لاعب دولي في بلاده"، تلك كانت كلمات المدير الرياضي لميتييلاند سفيند جرافيرسن لموقع النادي عقب انضمام لاعب غزل المحلة السابق رسمياً.

تلك الثقة الكبيرة في عاشور من قبل ناديه واجهتها صعوبات إتمام أوراق انضمامه لصفوف ناديه مباشرة، إذ احتاج إتمام الأوراق واستخراج التصاريح لقرابة أسبوعين، ولم ينضم الدولي المصري لمعسكر الفريق في لاجوش البرتغالية إلا قبل يومين فقط من لقاء الخميس.

وظهر عاشور وهو يلتقي بالزملاء الجدد أثناء الغداء في الفيديو الذي نشره موقع النادي الرسمي بالخامس عشر من فبراير الحالي بعد ساعات من وصوله، ليشارك مباشرة بعد 24 ساعة ويهز الشباك.

الحساب الرسمي للدوري الأوروبي احتفى بالنجم المصري وهدفه وكتب: "هدف إمام عاشور الأول للذكرى"، بينما حساب ناديه على تويتر تحول لمصري خالص ما بين تغريدات تشيد بمشاركته الأولى، والجماهير المصرية التي غزت الحساب للاحتفاء بنجمها.

عاشور احتفل بالسجود في ملعب "جوزيه ألفالادي"، ولكن على الفريق الملقب بالذئاب الاستعداد للمزيد من الأهداف الصاروخية، ورؤية احتفاليته الشهيرة على طريقة بافيتيمبي جوميس بتقليد الأسد، اللقب الذي أطلقه عليه نجل أخيه، بعد البداية المتأخرة ولكن القوية لثالث مصري بعد محمد زيدان وأليكس ياكوبسن يرتدي قميص ميتييلاند.