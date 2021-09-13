إليوت يدافع عن المتسبب في إصابته المروعة: لم يستحق الطرد!

الضحية يدافع عن المتسبب في إصابته، إليوت يؤكد أن شتريك لا ذنب له فيما حدث!

دافع اللاعب الإنجليزي هارفي إليوت نجم ليفربول الشاب عن نظيره باسكال شتريك لاعب ليدز الذي أصابه في مباراة الأحد بين الفريقين.

جاء هذا في صورة نشرها اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير"إنستجرام"، وأكد أن شتريك يتعرض للظلم.

وكتب إليوت: "ما حدث لم يكن خطأه، ولا يوجد بطاقة حمراء في الكرة، لقد كانت حادثة غريبة وتلك الأمور تقع في الكرة".

وأكمل اللاعب رسالته موجهًا الشكر على كل رسائل الدعم التي تلقاها في الساعات الماضية: "سأعود أقوى مما كنت، شكرًا لدعمكم".

وكان شتريك قد تدخل على إليوت من أجل الحصول على الكرة، لكن أصيب لاعب ليفربول بشكل خطير في الكاحل.

وشهدت الساعات الماضية هجومًا كبيرًا من جماهير ليفربول على شتريك الذي تمت إدانته على الإصابة القوية من معظم المتابعين.

جدير بالذكر أن لقاء الأمس انتهى بفوز ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة احتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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