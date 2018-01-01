إلتون جوزيه يكشف حقيقة رحيله عن القادسية

تحدث معي رئيس القادسية يوم الثلاثاء الماضي للبقاء حتى الموسم الجديد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر المحترف البرازيلي إلتون جوزيه، لاعب القادسية، عن شعوره بالسعادة والرضا خلال الفترة الحالية، تزامناً مع تواجده بنادي القادسية.

اللاعب صاحب المشوار الطويل في الملاعب السعودي، أكد في تصريحات تلفزيونية لقناة العربية، الشعور بأفضل حالاته في الفترة الحالية مع القادسية، على عكس ما كان عليه في الفتح الموسم الماضي.

إلتون سرد قصة تواجده مع القادسية وقال : تحدث معي رئيس القادسية يوم الثلاثاء الماضي للبقاء حتى الموسم الجديد، ويتعامل معي كأنني ابنه وسأستمر مع النادي، ولن نهبط إلى الدرجة الأولى مطلقاً. اختيارات المحررين كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

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اللاعب البرازيلي واصل تصريحاته : القادسية يمتلك رئيساً جديداً يريد انجاز الكثير وغير العديد من الأمور للأفضل، ومن المستحيل أن ينزل النادي إلى درجة أقل، لأمما نقدم حاليا مستوى رائعاً.

💬إلتون جوزيه: تحدث معي اليوم رئيس النادي عن تجديد العقد، تعامل معي كأنني ابنه وسأستمر مع النادي في الموسم المقبل. pic.twitter.com/Di8SlrwP53 — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 18, 2018

وبخصوص مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه على "إنستجرام"، والذي فسره البعض بأنه رغبة منه في الرحيل عن القادسية، قال: "وضعته لأنني أدرك بأنه يحظى بشعبية كبيرة، وأردت من المحبين أن يستمتعوا بذلك، ولم أقصد به أي شيء خاص بفريقي".

وأنهى إلتون تصريحاته : هدفي دائماً تحقيق الانتصارات، المدرب الجديد غير هدف النادي الذي بات يلعب بشكل أفضل، وأنا أرى أن النادي يمكنه الوصول إلى نهائي كأس الملك في ظل وجود لاعبين كبار.