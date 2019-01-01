"الكاف" يرفع الإيقاف عن جهاد جريشة ويُعيده للبطولة الأفريقية

أعلن حساب الاتحاد المصري لكرة القدم عبر منصته على تويتر، نقلاً عن رئيس لجنة حكام الجبلاية عصام عبد الفتاح، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر رفع عقوبة التجميد التي كانت مفروضة على الحكم الدولي جهاد جريشة.

وأكد البيان أن جريشة سيكون متاحًا لمزاولة عمله في بطولة الأمم الأفريقية، التي ستستضيفها بلاده بعد أيام قليلة، وذلك بعدما كان مقررًا إيقافه عن العمل لمدة 6 أشهر، بسبب هفواته التحكيمية في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي جمعت الوداد بالترجي على ملعب "الأمير مولاي عبد الله"، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف للكل.

هم ينتظرونه وهو ينتظر هذه اللحظة بكل تأكيد 👀👌 pic.twitter.com/AjIEdpdQ67 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 13, 2019

وتأكيدًا على رفع الإيقاف عن جريشة، نشر حساب الاتحاد المصري على "تويتر" هذا البيان "أعلن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة التحكيم، عن قيام الاتحاد الأفريقي بقبول التظلم المقدم من الاتحاد المصري على قرار إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة، وبالتالي قد تم رفع الإيقاف عنه".

وتابع البيان "من المنتظر أن ينضم جريشة غدًا إلى معسكر حكام البطولة الأفريقية، ليرتفع عدد الحكام المصريين المشاركين في إدارة مبارياتها إلى 6 حكام من بينهم 3 حكام ساحة".

ولفت البيان في الختام، إلى أن المقر المعروف بالجبلاية قد تقدم بمذكرة تظلم للكاف فور إعلان عقوبة جريشة، مرفقة بأسانيد قانونية عن عدم وقع "الحكم المصري في أخطاء قانونية لدى إدارته لمباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال الأفريقي".