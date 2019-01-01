إعلان مدة غياب وناس عن نيس

النجم الجزائري خرج مصاباً في اللقاء الأخير

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلنت تقارير صحفية عن المدة التي سيغيبها آدم وناس، مهاجم نيس، بعد تعرضه للإصابة في اللقاء الأخير أمام موناكو بالدوري الفرنسي.

وخرج وناس مصاباً في ديربي الريفيرا أمام موناكو قبل أيام، وبدا أنه يعاني من آلام على مستوى الركبة.

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وبحسب "ليكيب"، فالدولي الجزائري قد يغيب مدة تبلغ ستة أسابيع عن الملاعب بعدما اتضح أن إصابته أكبر من المتوقع.

وصرح باتريك فييرا، مدرب نيس، بعد المباراة أنه يظن أن الإصابة ليست كبيرة، وأن وناس سيغيب في حدود عشرة أيام فقط.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب خضع للفحوصات، وعلى إثرها تبين حاجته لإجراء جراحة صغيرة على مستوى الركبة ستحتاج وقتاً للتعافي.

وانتقل وناس هذا الصيف إلى صفوف نيس قادماً من فريق نابولي على سبيل الإعارة، مع وجود بند بأحقية الشراء.