إعادة معجزة ليستر؟ رانييري يقترب من العودة للدوري الإنجليزي

المدرب الإيطالي المخضرم في طريقه للعودة إلى البريميرليج

يبدو أن أبواب الدوري الإنجليزي في طريقها لاستقبال عودة المدرب المخضرم، كلاوديو رانييري الذي حقق معجزة مع ليستر سيتي وفاز بلقب الدوري الإنجليزي في 2016.

المدرب الإيطالي قد ترك تدريب سامبدوريا الإيطالي في نهاية الموسم الماضي بعد عامين، استطاع أن يساعد الفريق للخروج من منطقة الهبوط واحتلال مركز في منتصف الدوري.

من هو الفريق الإنجليزي سعيد الحظ؟

كتب فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير في "سكاي سبورتس" عبر "تويتر": "واتفورد يبحث حاليا عن مدرب جديد بعد إقالة تشيسكو مونيوز".

وواصل "تم التواصل مع رانييري والمفاوضات مستمرة. النادي سيعلن قريبًا عن مدربه".

هل تولى قيادة الفريق من قبل؟

هذه ليس المرة الأولى التي يتولى فيها الإيطالي قيادة واتفورد، فقد سبق وأن درب الفريق في ديسمبر من العام الماضي، وقاد الفريق للصعود للدوري الممتاز.

لكنه فاز مرتين في الجولات السبع الأولى، وخسر 4 مرات، وودع كأس الرابطة على يد ستوك سيتي.

ما هو وضع واتفورد؟

ℹ Watford FC confirms Xisco Muñoz has left his post as the club's Head Coach. — Watford Football Club (@WatfordFC) October 3, 2021

أعلن واتفورد، اليوم الأحد، إقالة تشيسكو منيوز، مدرب الفريق في بيان: "شعرت الإدارة أن الأداء الحالي سلبيًا، في وقت كان يتوجب على الفريق أن يتحسن".

وأوضح "النادي سيظل ممتنا لتشيسكو لدوره في الصعود للدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ونتمنى له الأفضل في مسيرته المستقبلية".

الجدير بالذكر أن مونيوز يترك الفريق الإنجليزي الآن في المركز الـ 14 برصيد 7 نقاط في 7 مباريات.

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