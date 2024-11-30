نجم دورتموند يزيد أوجاع فريقه قبل مواجهة برشلونة بأيام

ضربة موجعة لدورتموند...

تلقى بوروسيا دورتموند، ضربة موجعة بإصابة فالديمار أنتون، مدافع الفريق، أثناء مواجهة بايرن ميونخ، في الدوري الألماني.

وشارك أنتون، في تعادل بوروسيا دورتموند، أمام بايرن ميونخ، بهدف لكل فريق ضمن قمة مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الألماني، والتي جمعت بينهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وبدأ أنتون صاحب الـ 28 عامًا، المباراة بشكل أساسي، ولكنه غادر الملعب بعد مرور ربع ساعة، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ، وشارك نيكلاس سولي بدلًا منه.

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ويعاني الفريق الألماني، من عدة إصابات في الوقت الحالي على رأسهم كريم أديمي، وفليبو ماني، بالإضافة إلى جوليان براندت، الذي من المتوقع عودته للمشاركة خلال الفترة القادمة.

ويستعد بوروسيا دورتموند، لمواجهة بوروسيا موشنجلادباخ، في الجولة الثالثة عشر من الدوري الألماني، يوم السبت المقبل، ثم يستضيف برشلونة، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء 11 ديسمبر.

جدير بالذكر أن بوروسيا دورتموند، يحتل المركز الخامس من ترتيب البوندسليجا، برصيد 20 نقطة، وبفارق عشر نقاط عن بايرن ميونخ، متصدر الترتيب.