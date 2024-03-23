بعد إصابة ميسي.. إنتر ميامي يعقد 4 صفقات طارئة!

قرار عاجل من إدارة النادي الأمريكي

غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن فريقه إنتر ميامي في مواجهة ريد بولز اليوم السبت في الدوري الأمريكي، متأثرًا بالإصابة العضلية التي تعرض لها في 14 مارس الجاري.

ولجأ إنتر ميامي لعقد 4 صفقات طارئة، في ظل الغيابات العديدة بصفوفه، فأعلن ضم لاعب الوسط الإيطالي يانيك برايت الذي تم اختياره عن طريق MLS SuperDraft 2024 بعقد يمتد حتى نهاية الموسم، مع خيارات بالتمديد.

كما استعان بثلاثي فريق رديف إنتر ميامي (ليو ألفونسو وبيب كانساس وريكاردو مونتينيجرو)، بموجب عقود قصيرة، لكي يستطيعون المشاركة اليوم في مُباراة ريد بولز.

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وتواجد الرباعي خارج التشكيل الأساسي لمواجهة ريد بولز، لكنهم تواجدوا على على مقاعد البدلاء.

وفيما يتعلق بميسي، قال الأرجنتيني تاتا مارتينو، المدير الفني لإنتر ميامي، إن (ليو) يتحسن يومًا بعد يوم، ويتدرب في الملعب منذ بضعة أيام، لكن لا يزال من المبكر للغاية معرفة موعد عودته للمباريات.

وغاب النجم الأرجنتيني عن فريقه في المباراة الأخيرة بالدوري الأمريكي أمام دي سي يونايتد، قبل أن يخرج من قائمة المنتخب الأرجنتيني لمواجهتي السلفادور وكوستاريكا وديًا.