قبل مواجهة ريال مدريد .. إصابة "مفاجئة" تضرب أليكساندر أرنولد مع ليفربول

هل يلحق أرنولد بقمة ليفربول وريال مدريد بعد 18 يومًا؟

تلقى فريق الكرة بنادي ليفربول الإنجليزي، إصابة كفيلة ببعثرة أوراق كتيبة المدير الفني أرني سلوت، خلال مباراة أستون فيلا، والمقامة على ملعب أنفيلد، ضمن حساب الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي.

وسقط اللاعب صاحب الـ26 عامًا، فوق أرض الملعب في الدقيقة 25، فيما بدا غير قادر على مواصلة اللعب، ليضطر سلوت لاستبداله باللاعب كونور برادلي، بينما توجه أرنولد مباشرة إلى النفق المؤدي إلى غرفة الملابس.

ورغم عدم الكشف عن طبيعة إصابة أرنولد، إلا أن حظوظه في اللحاق بمعسكر منتخب إنجلترا، باتت صعبة، في ظل استعداد (الأسود الثلاثة) لمواجهة اليونان وأيرلندا في 14 و17 نوفمبر، ضمن حساب الجولتين الخامسة والسادسة من المستوى الثاني، في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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وتمثل إصابة أرنولد، ضربة قوية في صفوف ليفربول، الذي تنتظره مهمة شاقة عقب فترة التوقف الدولي، حيث يحل الليفر ضيفًا على ساوثهامبتون يوم 24، قبل أن يصطدم بريال مدريد، في 27 نوفمبر، على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، ثم يستضيف مانشستر سيتي في الأول من ديسمبر، في قمة الجولة الثالثة عشرة من بريمييرليج.

يذكر أن اسم أليكساندر أرنولد قد ارتبط برغبة ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد معه، حيث أشارت صحيفة "ذا صن" في وقت سابق، بأن ليفربول قدم عرضًا بقيمة 180 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، من أجل تجديد عقده، إلا أنه لم يتخذ قراره، فيما أكد خبير الانتقالات العالمية، فابريتسيو رومانو، أن ريال مدريد يعتبر التعاقد مع أرنولد بمثابة أولوية قصوى.