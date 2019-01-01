ثنائي تونس: مباراة الجزائر دائماً تكون صعبة وممتعة حتى وإن كانت ودية

المنتخب الجزائري يستضيف نظيره التونسي مساء اليوم في مباراة ودية في مدينة البليدة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد لاعبو المنتخب التونسي، على أهمية مباراة منتخب بلادهم الودية مساء اليوم أمام الجزائر، في إطار استعدادات المنتخبين لكأس الأمم الأفريقية القادمة.

وقال بن يوسف في تصريحات إعلامية: "مباراتنا مع الجزائر ستكون صعبة جداً، فهي مباراة ديربي حتى وإن كانت ودية، مباراة هامة لنا وللجهاز الفني".

وتابع: "علينا أن نثبت للجميع أن المنتخب التونسي في أفضل حال، قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية، بالرغم من أن والدتي جزائرية وأن الجزائر بلدي الثاني ولكن كل ما يهمني هو تحقيق الفوز اليوم مع نسور قرطاج".

رقم 🔟 الأمهر على الإطلاق ــــــــــــــــــ🤔 pic.twitter.com/K6g9i9Em75 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 26, 2019

وفي نفس السياق، قال ياسين مرياح لاعب تونس: "نعلم مدى أهمية مباراة اليوم للمنتخبين بالرغم من أنها مباراة ودية، لذا نحن على استعداد تام لخوض اللقاء سنقدم أداء نسعد به جماهيرنا".

وتابع: "بكل تأكيد سنلعب أمام محاربي الصحراء بمعنويات مرتفعة، بعد تصدر مجموعتنا في التصفيات عقب الفوز على إي سواتيني برباعية نظيفة".