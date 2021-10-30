خاص | إصابة جديدة تزيد متاعب ريال مدريد قبل مواجهة شاختار

اللاعب سيخضع لبعض الاختبارات لتحديد موقفه

أنباء غير سارة تلقاها فريق ريال مدريد، خلال مباراته مع إلتشي التي حسمها بهدفين مقابل هدف بالدوري الإسباني.

المباراة جمعت بين الفريقين على ملعب إلتشي في الجولة الثانية عشر من الليجا، وشارك فيها ريال بثلاثي هجومي مكون من رودريجو وفينيسيوس جونيور وماريانو دياز في ظل حصول كريم بنزيما على راحة.

ثنائية ريال جاءت عن طريق المتألق فينيسيوس، بينما أحرز بيري ميلا هدف إلتشي الوحيد في الخسارة التي تلقاها الفريق على ملعبه.

الدقيقة 18 من عمر اللقاء شهدت تغيير الجناح البرازيلي رودريجو بسبب الإصابة ومشاركة ماركو أسينسيو بدلًا منه.

وجاء ذلك في توقيت غير موفق لريال، حيث شكل قبلها رودريجو خطورة كبيرة على مرمى الفريق المنافس في الدقائق الأولى من اللقاء وكان على وشك التسجيل.

في غياب كريم بنزيما ❌



فينيسيوس جونيور يتقمص دور البطل ويقود ريال مدريد للفوز على إلتشي ✨ pic.twitter.com/DOFFjb5Ndf — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 30, 2021

ووفقًا لمصادر خاصة لموقع "جول" فإن اللاعب يعاني من مشكلة في أوتار الساق اليسرى بسبب ضربة تعرض لها خلال الشوط الأول.

ومن المقرر أن يجري البرازيلي الشاب المزيد من الاختبارات يوم الاثنين المقبل، لتحديد موقفه من شاختار يوم الأربعاء القادم بدوري أبطال أوروبا.

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يذكر أن فوز ريال رفع رصيده إلى النقطة 24 في المركز الأول بجدول الدوري، بفارق الأهداف عن ريال سوسييداد صاحب المركز الثاني.