بيان رسمي من إشبيلية بعد "الواقعة المؤسفة" أمام فاييكانو!

أصدر نادي إشبيلية الإسباني بيانًا حول واقعة التحرش بلاعبه الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس، من أحد جماهير رايو فاييكانو خلال مواجهة الفريقين في ختام مباريات الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وشهد اللقاء الذي حسمه إشبيلية (2-1) لقطة غير أخلاقية من أحد جماهير رايو فاييكانو تجاه اللاعب الأرجنتيني، أثناء تنفيذ رمية تماس، إذ قام المشجع بلمس مؤخرة أوكامبوس، ما تسبب في غضب اللاعب.

وقال إشبيلية في بيانه: "يؤكد النادي تضامنه الكامل مع اللاعب أوكامبوس ويدعو إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تسيء إلى قيم الرياضة والروح الرياضية".

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وطالب النادي رابطة الدوري الإسباني (لاليجا) باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمعاقبة مرتكب هذا الفعل المشين ومنع تكراره.

وختم البيان: "مثل هذه السلوكيات تتعارض مع تطلعات الدوري الإسباني لأن يكون الأفضل في العالم، ونجدد الالتزام التام بحماية اللاعبين والحفاظ على بيئة آمنة ومحترمة داخل الملاعب وخارجها."

جدير بالذكر أن إشبيلية بهذا الفوز وصل إلى النقطة رقم 20 في المركز الخامس عشر من ترتيب الليجا، بينما يأتي فاييكانو في المركز 13 بـ24 نقطة.