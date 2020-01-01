إشارة على حب ريال مدريد؟ هالاند يتغنى براموس!

الانتقال يبدو وشيكًا..

أثنى إرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند، على سيرخيو راموس، معتبرًا أن قائد ريال مدريد من أفضل ثلاثة مدافعين في العالم.

وارتبط اسم هالاند كثيرًا بالانضمام إلى ريال مدريد منذ تألقه مع سالزبورج، ولا تزال الصحافة لا تتوقف عن التأكيد أنه الهدف الأساسي لإدارة الملكي في صيف 2021.

رغبة الدولي النرويجي لا تزال مجهولة، لكن كالعادة بمجرد أن يلفظ بكلمة واحدة تبدأ تأويلات الصحافة، وهذه المرة عندما أخذ في مديح راموس.

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هالاند سُئل عن رأيه في أفضل المدافعين بكرة القدم، فأجاب بقوله "أعتقد أن أفضل ثلاثة مدافعين في العالم هم سيرخيو راموس وفان دايك وكوليبالي".

كما أضاف "الثلاثة يتمتعون بقوة بدنية للغاية، لكن أيضًا يتمتعون بذكاء كبير في أرض الملعب".

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وكانت تقارير من الصحافة الألمانية قد أشارت إلى أن عقد هالاند مع دورتموند يحتوي على شرط جزائي بقيمة 70 مليون يورو، بيد أنه من المجهول متى يمكن تفعيله، في صيف 2021 أم 2022.

في كل الأحوال، تتمتع إدارة ريال مدريد بعلاقة قوية مع نظيرتها في دورتموند، ما قد يسهل كثيرًا عملية التفاوض بين الطرفين ويمنح الملكي أفضلية على بقية المهتمين به.

الجدير بالذكر أن تشيلسي قد دخل على خط المهتمين مؤخرًا بالتعاقد مع هالاند بعد فشل تيمو فيرنر في مركز المهاجم الصريح، ما ترك المدرب فرانك لامبارد فقط بتامي أبراهام وبديله أوليفيه جيرو.