"كرهت كرة القدم" .. لاعب برشلونة السابق يروي معاناته رغم إشادة جوارديولا به!

نجم برشلونة السابق عانى مع الإصابات بعد خروجه من البلوجرانا

روى إسحاق كوينكا لاعب برشلونة السابق، معاناته مع عالم كرة القدم، والتي جعلته يعتزل في سن الـ30 عامًا، على الرغم من الإشادة الكبيرة التي حظي بها من جانب المدرب بيب جوارديولا.

وقام جوارديولا بتصعيد كوينكا وهو بعمر الـ21 عامًا وشارك مع الفريق، كما أراد المدرب الراحل تيتو فيلانوفا الاحتفاظ به بأي ثمن، لكن كوينكا قرر الانتقال أياكس الهولندي، وبعدها تعرض لسلسلة إصابات كثيرة خلال 9 سنوات، ليُجري 6 عمليات جراحية.

وقال كوينكا خلال تصريحات لشبكة "ريليفو": "في فترة ما لم أستطع حتى مشاهدة كرة القدم على التلفاز لأنني كرهتها، ما مررت به كان أمرًا مروعًا، وبدأت مسيرتي بعمر 21 عامًا واعتزلت بعمر 30 عامًا، وخلال تلك الفترة أجريت 6 عمليات جراحية".

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وأضاف: "الآن يمكنني العيش بشكل طبيعي، ولكن ممارسة الرياضة أصبحت مستحيلة بالنسبة لي، والألم والعزلة وأثناء فترة العلاج أمران قاسيان، وكنت أحاول استعادة شعوري الطبيعي، ولكن ذلك كان مرهقًا للغاية في النهاية، وعندما بلغت الثلاثين أدركت أن الأمور تقترب من النهاية".

وتذكر كوينكا تجربته مع برشلونة، حيث قال: "تجربتي مع البلوجرانا كانت مذهلة، وحتى الآن عندما أزور الكامب نو يعاملونني كأنني في بيتي، وكنت أحلم باللعب مع أياكس، ولكن إصابة ركبتي منعتني من تقديم أفضل ما لدي".