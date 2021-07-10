“إسبانيا كانت لتفوز باليورو لو لديها هاري كين"

هذا كل ما افتقده الإسبان..

يؤمن الأسطورة التدريبية الإيطالية فابيو كابيلو بأن منتخب إسبانيا كان ليحقق لقب يورو 2020 إذا ما امتلك في قائمته مهاجم مثل هاري كين.

ويتواجد كابيلو حاليًا في العاصمة الإنجليزية لندن بصفته مراقب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لحضور نهائي يورو 2020 بين إيطاليا وإنجلترا.

وأعلن كابيلو بوضوح شديد أن قلبه "ليس منقسمًا" بين بلده إيطاليا والبلد التي أشرف على تدريبها وعاش بها كثيرًا إنجلترا، إذ أنه يتمنى فوز الأتزوري باللقب.

أما عن إسبانيا، فقال "أول شيء أريد القيام به هو تهنئة لويس إنريكي، أنا سعيد من أجله إنه شجاع للغاية، لعبت إسبانيا بشكل رائع ووضع أساس لكل البطولات المقبلة".

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كما أضاف الإيطالي "بنى إنريكي فريقًا شابًا للغاية وله مستقبل عظيم، بيدري مثلًا لاعب كرة قدم مذهل جدًا".

وواصل "من الناحية البدنية، إنجلترا قوية جدًا، كما أنها تمتلك مهاجم رقم 9 حقيقي، هاري كين، كم هو لاعب جيد حقًا".

وأتم "هداف من هذا القبيل هو ما تفتقر إليه إسبانيا، لا أتخيل كيف كان منتخب إسبانيا ليكون إذا ما تواجد معه هاري كين".

الجدير بالذكر أن إسبانيا ودعت يورو 2020 من نصف النهائي بعد الخسارة من إيطاليا بركلات الترجيح.